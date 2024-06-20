Деревʼяну церкву у Шпиколосах побудували у 1850 році

Львівський окружний адміністративний суд зобовʼязав релігійну громаду ПЦУ укласти охоронний договір про збереження памʼятки архітектури – церкви кінця XIX століття у селі Шпиколоси. Паралельно слідчі відкрили кримінальне провадження через самовільний ремонт храму.

Як вказано в матеріалах справи, у селі Шпиколоси Червоноградського району розташована Церква Пресвятої Трійці 1850 року, яку у лютому 2020 року за рішенням департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА віднесена до реєстру щойно виявлених памʼяток архітектури. З 1991 року приміщення церкви та її майно використовує релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української Православної Церкви (ПЦУ) Парафії Святої Трійці.

У 2016 році Сокальська районна рада, куди до реформи децентралізації входило село Шпиколоси, затвердила програму зі збереження обʼєктів культурної спадщини Сокальського району, в межах кої за кошти районного бюджету виготовили памʼятко-охоронну документацію на місцеву деревʼяну церкву.

У 2020 році в церкві почали демонтувати деревʼяні конструкції, у відповідь на це ЛОДА звернулася до Княжівської сільради з вимогою зупинити роботи у щойно вивленій памʼятці, оскільки дозвіл на ці роботи не видавали. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.

Паралельно прокуратура звернулась в суд з вимогою до ПЦУ укласти охоронний договір на церкву. При цьому, самовільний ремонт церкви триває.

Враховуючи обставини справи, окружний адмінсуд зобовʼязав Релігійну громаду Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ Парафії Святої Трійці в селі Шпиколоси впродовж місяця укласти з департаментом архітектури та розвитку містобудування ЛОДА охоронний договір на щойно виявлену памʼятку архітектури – Церкву Пресвятої Трійці в селі Шпиколоси. Це рішення можна оскаржити в апеляції.