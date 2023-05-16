Магазин «Мілан» на вулиці Соборній у Рівному

Суд зобов'язав рівненського підприємця Вадима Кошмака повернути у власність міста притирадіаційне укриття. Чоловік 20 років тому придбав підвальне приміщення на 222 м2, хоча не мав на це права, оскільки такий об'єкт повинен бути у власності громади. Прокуратура домоглась, аби укриття повернули на баланс міста.

Зазначимо, що скандал щодо цієї проблеми розгорівся навесні минулого року. Тоді мешканці багатоповерхівки на вулиці Соборній, 438 у Рівному дізнались, що в їхньому будинку є бомбосховище. Однак потрапити вони туди не змогли, оскільки, як виявилось, підвал ще 20 років тому придбав власник місцевого магазину. Тож мешканці звернулись в правоохоронні органи.

У жовтні прокуратура повідомила про те, що підприємець не мав права купувати це приміщення, оскільки протирадіаційне укриття повинне бути у власності громади. Зокрема, у ньому під час повітряної тривоги може переховуватися 300 осіб. Відтак прокуратура подала позов до суду, вимагаючи визнати недійним договір-купівлі продажу.

«Спочатку господарський суд не підтримав позицію прокуратури, однак Північно-західний апеляційний господарський суд пристав на доводи прокурора та зобов’язав повернути об'єкт цивільного захисту населення у власність і на потреби громади», – повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини у вівторок, 16 травня.

Рішення суду в реєстрі ще поки немає, але є прийнята раніше ухвала Північно-західного апеляційного господарського суду, в якій йдеться, що відповідачем у цій справі є підприємець Вадим Кошмак. Згідно з інформацією на YouControl, він зареєстрував свій ФОП в 1995 році і займається роздрібною торгівлею продуктами харчування. За адресою вул. Соборна, 438 працює його продуктовий магазин «Мілан».

Сам чоловік у коментарі виданню «Рівне вечірнє» пояснював, що не бачив ніякої документації про те, що це протирадіаційне укриття. «Воно продавалося як цілісний майновий комплекс. Там складське приміщення, воно поєднане з магазином. І раніше на тому місці так само був магазин, а внизу були склади, стояли холодильники — це можуть підтвердити люди, які там працювали. Тож укриття там і не було. Жодної технічної документації про те, що там має бути протирадіаційне укриття, взагалі немає», – пояснював він.

Додамо, що наразі ZAXID.NET не вдалося сконтактувати з підприємцем.