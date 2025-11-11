64-річна Тетяна Приколота подала заяву про відставку 8 жовтня

Суддя Львівського апеляційного суду Тетяна Приколота пішла у відставку У вівторок, 11 листопада, Вища рада правосуддя задовольнила відповідну заяву судді.

Як повідомили під час засідання ВРП, 64-річна Тетяна Приколота подала заяву про відставку 8 жовтня. Загальний стаж її роботи становить 34 роки. Працювати в судах вона почала у 2002 році з Миколаївського райсуду на Львівщині. Через рік її перевели в Сихівський районний суд, а з 2006 року вона працювала в Апеляційному суді Львівської області, який перейменували на Львівський апеляційний суд.

У своїй декларації за минулий рік Тетяна Приколота вказала три земельні ділянки в Басівці та Львові, дачний будинок у Басівці, квартиру і гараж у Львові, а також частину господарської будівлі у Львові. Крім цього, у власності судді є два автомобілі – Škoda Octavia 2005 року випуску та Honda CR-V 2012 року.

У суді Тетяна Приколота за рік заробила понад 2,5 млн грн та 278 тис. грн пенсії. Суддя зберігає 750 тис. грн готівки та ще 198 тис. грн на рахунках у банку.

Тетяна Приколота фігурувала у низці скандальних судових справ. Зокрема, вона розблокувала роботу скандального держреєстратора з Львівщини Юрія Савостіна, який сприяв незаконній приватизації озера в Брюховичах, а також скасувала заборону на проведення будівельних робіт біля ринку «Добробут» для фірми матері Назарія Брезіцького.