Улітку 2023 року Володимир Сердинський незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження

Обвинувачений у хабарництві суддя Броварського міськрайонного суду Київської області отримав підозру у незаконному виїзді за кордон під виглядом відрядження. Про це повідомляє пресслужба СБУ у вівторок, 16 липня.

Правоохоронці не розголошують імені підозрюваного. Утім за інформацією джерел «Української правди» та hromaske, ідеться про суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Сердинського. Його викрили наприкінці вересня під час одержання 3 тис. доларів хабаря від одного з учасників судового спору.

За матеріалами справи, суддя причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження.

«Як свідчать матеріали провадження, замість службової поїздки суддя разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. Для цього суддя використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС», – розповідають правоохоронці.

Вони додають, що насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили. А отримати фіктивне запрошення судді допоміг його знайомий адвокат.

На підставі отриманих доказів судді та його адвокату-спільнику повідомили про підозру за двома статтями ККУ – ч. 2, 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, 26 вересня детективи НАБУ, прокурори САП у супроводі силовиків з СБУ викрили суддю Броварського міськрайонного суду на одержанні частини хабаря у 3 тис. доларів. За даними правоохоронців, суддя вимагав 4 тис. доларів за «правильне вирішення питання» під час судового засідання.

27 вересня за фактом отримання коштів судді повідомили про підозру. Правова кваліфікація злочину – ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). У жовтні Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Сердинського.