Судове засідання у справі міського голови Сколе відклали

На момент першого слухання в апеляційному суді головуючий суддя перебував у відрядженні. У вівторок, 5 червня, в Апеляційному суді Львівщини, що розташований на площі Соборній, 7, мало відбутися перше слухання у справі про хабарництво міського голови Сколе Володимира Москаля. Проте на засідання не з'явився головуючий суддя. Як повідомили ZAXID.NET у прокуратурі, він несподівано поїхав у відрядження.

«Про це нам сказала секретарка суду. Сьогодні ми мали розпочати апеляційний розгляд: заслуховувати докази сторін захисту та обвинувачення. Зазначу, що на вказаний вирок суду від 15 березня 2018 року мною, як державним обвинувачем у цій справі, було подано апеляційну скаргу у зв'язку з, на нашу думку, м'якістю призначеного покарання стосовно Москаля», – пояснив прокурор відділу Львівської обласної прокуратури Сергій Криштанович.

Нагадаємо, 15 березня цього року Стрийський міськрайонний суд визнав 41-річного мера Сколе Володимира Москаля винним в отриманні у 2015 році хабара та виніс йому вирок – 6,5 років позбавлення волі. Тоді ж, у 2015 році, затримали і юристку Сколівської міськради. За 18 тис. грн посадовці обіцяли підприємцеві передати в оренду комунальне майно та зменшити орендну плату.