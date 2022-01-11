Пісня Santiago нелегально звучала у супермаркеті в селищі Рожнятів

Господарський суд Івано-Франківської області оштрафував на 56,7 тис. грн супермаркет «Наш Край» за нелегальне використання пісні інді-гурту Kadnay. У березні 2021 року агент Організації колективного управління авторськими правами зафіксував, що в селищі Рожнятів в супермаркеті «Наш Край», який належить ТОВ «Франкомаркет» з Калуша, звучала пісня Santiago. Оскільки власник супермаркету не зміг надати документи, які підтверджували б легальне використання пісні, на його фірму подали до суду. Господарський суд присудив сплатити 56,7 грн за незаконне використання пісні та 2,2 тис. судового збору.

У матеріалах справи йдеться, що до Господарського суду Івано-Франківської області звернулися представники спілки «Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» (ОКУАСП) з позовом про стягнення з ТОВ «Франкомаркет» 56,7 тис. грн за незаконне використання пісні Kadnay.

«Позивач подав диск відеозвукозапису від 19.03.2021. Цей відеозвукозапис зафіксував обставини відвідування представником позивача вказаного магазину «Наш Край» та придбання в ньому товару, а також факт звучання в цьому магазині музичного твору Santiago виконавця Kadnay. Суд встановив, що відеозвукозапис фіксації факту порушення дійсно містить не лише запис музичних творів, а також одночасно голоси людей, звук працюючих приладів та інші звуки», – йдеться у рішенні суду.

Авторські права на використання пісні Santiago гурту Kadnay належать київській фірмі ТОВ «Бест Мьюзік». На підставі договору про управління майновими авторськими правами ОКУАСП має право збирати винагороду за публічне виконання цього твору та здійснювати фіксацію фактів їх комерційного використання та подавати позови до суду про виплату компенсацій за незаконне використання.

Представник ТОВ «Франкомаркет» під час судового засідання заявив, що в магазині не використовують пісні в комерційних цілях і звучать вони лише під час ефіру радіостанції. Господарський суд відкинув його заперечення і повністю задовольнив вимоги позивача. Відповідно ТОВ «Франкомаркет» заплатить 56,7 грн за незаконне використання пісні та 2,2 тис. судового збору.