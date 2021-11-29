Фільм-розслідування занурює в індустрію сурогатного материнства, в якій Україна посідає високі позиції

Телеканал «UA: перший», який входить до Національної суспільної телерадіокомпанії України, показав документальне розслідування про індустрію сурогатного материнства в Україні. Фільм під назвою «Торговці мріями» вийшов в ефір у неділю, 28 листопада.

Фільм-розслідування занурює в індустрію сурогатного материнства, в якій Україна посідає високі позиції.

У фільмі жінки, які стають сурогатними матерями, рідко говорять назагал. Вони бояться як осуду суспільства, яке неоднозначно ставиться до сурогатного материнства, так і реакції клінік та агентств, на які працюють або працювали.

відео «UA:Перший»

Як зазначають автори фільму, у ньому вони намагалися пояснити мотиви українських жінок, які беруть участь у програмах сурогатного материнства і через що проходять сурогатні матері, щоб народити дитину для чужих людей.

У фільмі також розглянуті питання обмежень, які накладають на жінок під час участі у програмах сурогатного материнства та захисту дітей сурогатних матерів.