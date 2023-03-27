Керівник Чорногірського рятувального посту Василь Фіцак опублікував світлини світанку на горі Піп Іван. За даними гірських рятувальників, у понеділок, 27 березня, на високогір’ї Карпат температура повітря складає -5°C, хмарно, вітер південно-західний 7-8 м/с. Зазначимо, гора Піп Іван Чорногірський є однією із семи вершин-двотисячників в Українських Карпатах. Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта Чорногірського масиву, на межі Івано-Франківської області та Закарпаття. На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою «Білий Слон». Також на горі працює пошуково-рятувальний пост.

Фото: Василь Фіцак/Facebook