Священику УПЦ (МП) з Рівненщини вручили підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі

Віктор Земляний

Очільнику відділу з питань врегулювання міжконфесійних конфліктів при Рівненській єпархії УПЦ (МП), настоятелю Свято-Воскресенського храму протоієреєві Віктору Земляному вручили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Як повідомила прес-служба УПЦ (МП), це сталося 15 березня в обласному управлінні СБУ.

Прес-служба зазначила, що повістку на допит Вікторові Земляному як свідку вручили у вівторок, 12 березня. Під час двогодинної розмови зі слідчим священик отримав повідомлення про підозру за статтями 161 та 300 Кримінального кодексу України – «умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями» та «ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою».

УПЦ Московського патріархату заявила, що вважає такі дії СБУ «переслідуванням за релігійною ознакою».

Водночас рівненське «Радіо Трек» раніше повідомляло, що Земляний доволі часто дає інтерв‘ю російським ЗМІ, фігурує у фільмах російських телеканалів, перехід храмів та парафіян з УПЦ (МП) до УПЦ (КП) (нині ПЦУ, - ред.) називає захопленнями та війною «брата з братом». Також, згідно з даними журналістів, він є жорстким критиком змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації (щодо зміни релігійними громадами підлеглості)».

Взимку 2017 року СБУ проводила ошуки в помешканні священнослужителя. Наприкінці лютого 2019 року сайт «ЧаРівне» повідомляв, що Віктор Земляний та ще кілька священиків УПЦ (МП) перешкоджали громаді села Копитів Корецького району Рівненщини перейти до ПЦУ.