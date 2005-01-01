Свято Морозива від компанії «РУДЬ» подарувало львів’янам 100% вражень

Ще більше розваг та емоцій! Свято Морозива для львів'ян і гостей міста влаштував у Шевченківському гаю найбільший виробник «холодних солодощів» в Україні – компанія «Рудь». Цьогоріч для дітей та їхніх батьків організатори підготували майже два десятки різноманітних видів розваг.

«Щоби отримати квиток на будь-який атракціон, достатньо купити одну кульку або одне будь-яке морозиво. Є багато локацій, вільних від будь-яких умов: родинна, дитяча, спортивна алея, творчий бульвар – там є ведучий і розігруються постійно цікаві призи», – розповіла Тетяна Хомяк, координаторка проекту Свято Морозива.

Територію заходу поділили на дві локації: атракціони та парк розваг. Веселощі кожної – із конкурсами й майстер-класами, тому розваги для себе міг знайти кожен.

«Я скуштувала морозиво з манго і змагалася на надувних лижах», – сказала маленька відвідувачка свята Аліна.

«Ми звикли активно відпочивати зі сім'єю. А дивлячись на дитячі очі – щасливі, з морозивом, з будь-яким, бо улюбленого в них просто немає, тому й завітали. Діти задоволені і це найголовніше. Щасливі діти = щасливі батьки!», – поділились враженнями задоволені батьки Андрій та Євгенія.

Після Львова, на наступні вихідні, Свято Морозива від компанії «Рудь» попрямує до Івано-Франківська й Тернополя.

Подробиці Свята за посиланням.