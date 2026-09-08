Служба розвідки Румунії (SRI) спільно з міжнародними партнерами запобігла диверсійній операції, яку координувала Росія. До її реалізації був залучений громадянин РФ, який проживає на території Румунії, повідомили в пресслужбі відомства.

Там зазначили, що з лютого 2026 року росіянин перебував під наглядом SRI. Чоловік отримував вказівки від посередника на фото- та відеозйомки центрів зв’язку та військових баз, які використовують союзники НАТО, об’єктів системи національної оборони, громадського порядку та безпеки, а також критичну інфраструктуру.

Окремим завданням було стеження за українськими військово-транспортними літаками «Антонов» під час їхнього перебування на території Румунії.

Характер його дій схожий на схеми, які використовували російські мережі диверсантів в інших європейських країнах. За даними спецслужби, аналогійні випадки були викриті в Румунії у 2024 та 2025 роках.

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У SRI також заявили, що розслідування виявило продовження практики залучення Росією людей із вразливих категорій для виконання незаконних завдань.

Як повідомляв ZAXID.NET, данські спецслужби викрили Росію на підготовці диверсій проти оборонних компаній, повʼязаних з військовою допомогою Україні. Керівник контррозвідки Данської служби безпеки та розвідки (PET) Еміль Грешольм закликав компанії посилити заходи безпеки.