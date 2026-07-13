Тарас Стефанишин 15 років був директором «Львівспецкомунтранс»

Директора «Львівспецкомунтранс» Тараса Стефанишина призначили керівником ЛКП «Адміністратор послуги з управління побутовими відходами». У понеділок, 13 липня, його представив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, інформує пресслужба ЛМР.

Як наголосив заступник міського голови, сфера управління побутовими відходами залишається одним із ключових напрямів роботи міста. Зокрема, йдеться про будівництво сміттєпереробного заводу, повноцінний запуск роботи Адміністратора послуги та впровадження державної реформи у сфері управління відходами.

«Тарас Стефанишин, який понад 15 років керував ЛКП „Львівспецкомунтранс“, має значний досвід ефективного управління. Коли він очолив підприємство, воно перебувало у складному стані, однак завдяки професійним управлінським рішенням вдалося суттєво покращити його роботу та створити ефективну комунальну структуру», – зазначив Андрій Москаленко.

Нині йому як новому керівнику ЛКП «Адміністратор послуги з управління побутовими відходами» серед головних завдань ставлять:

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запуск усіх процесів;

проведення необхідних конкурсів;

реалізація вимог нового законодавства.

Досі ЛКП «Адміністратор послуги з управління побутовими відходами» очолював Петро Кінаш.

Тарас Стефанишин останні 15 років керував ЛКП «Львівспецкомунтранс». Він закінчив Львівську національну аграрну академію за спеціальністю «інженер-механік». Також здобув ступінь магістра ділового адміністрування у Львівському інституті менеджменту.

Обов’язки керівника ЛКП «Львівспецкомунтранс» тимчасово виконуватиме головний інженер підприємства Микола Стебельський.