Месенджер Telegram, яким користується понад 500 млн людей у всьому світі, презентував чергове оновлення, в якому з’явилася низка нових функцій – зокрема, можливість додавати реакції до дописів, приховувати частину тексту в повідомленнях і створення QR-кодів для публічних акаунтів і каналів.

Після оновлення можна буде реагувати на дописи в чатах і каналах. Якщо швидко торкнутися повідомлення двічі, надішлеться реакція за замовчуванням. Якщо ж затиснути повідомлення (на iOS) чи торкнутися його один раз (в інших операційних системах), в контекстному меню можна обрати інші емодзі-реакції, написали розробники месенджера у своєму блозі.

Реакція на дописи встановлюється за замовчуванням, змінити її можна в налаштуваннях. В особистих чатах реакції завжди увімкнені, тоді як у групах і каналах їх може налаштувати адміністратор.

Крім того, під час введення повідомлень з’явилася додаткова опція форматування тексту – спойлер (там же, де і виділення тексту курсивом). Якщо її обрати, в готовому повідомленні частина тексту буде прихована. Побачити прихований текст можна, торкнувшись прихованої частини повідомлення.

Також у налаштуваннях Telegram з’явилася опція перекладу повідомлень (група налаштувань «Мова»). Вона доступна на всіх пристроях Android та на пристроях із версією iOS 15.0 і вище.

Крім того, користувачі Telegram отримали змогу генерувати QR-код для будь-якого публічного облікового запису, групи, каналу чи бота. Для цього потрібно натиснути на іконку QR біля опису облікового запису. Для власного акаунту QR-код можна отримати в налаштуваннях.

Нагадаємо, що раніше месенджер Telegram, який був вільним від реклами, запровадив у каналах так звані спонсоровані повідомлення. Наразі вони з’являються лише у деяких каналах з великою кількістю підписників.

Telegram заснував росіянин Павло Дуров. Він також є творцем підсанкційної в Україні російської соцмережі «ВКонтакте». Після продажу цієї соцмережі холдингу Mail.ru Дуров виїхав до США.