Відеохостинг YouTube, який належить американській корпорації Google, оголосив про запуск своєї програми монетизації контенту YouTube Shorts Fund в Україні.

Починаючи з грудня 2021 року, YouTube заохочуватиме українських авторів та артистів, які створюють креативні та унікальні короткі відео, пише в середу, 8 грудня, «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення YouTube.

Фонд у розмірі 100 млн доларів був уперше представлений ще у травні цього року і вже доступний на багатьох ринках у всьому світі. Запуск в Україні став черговим кроком на шляху реалізації довгострокового плану монетизації для YouTube-формату Shorts.

Для участі у програмі YouTube Shorts Fund автори повинні відповідати таким критеріям:

за останні 180 днів на каналі має бути завантажене хоча б одне коротке відео, яке відповідає вимогам;

канали повинні відповідати правилам спільноти YouTube, правилам авторського права та правилам монетизації;

автори повинні бути старшими за вік повноліття у своїй країні/регіоні.

Крім того, для участі в програмі не обов'язково, щоб канали зараз брали участь у програмі монетизації на YouTube.

Водночас канали, які завантажують відео з водяними знаками або логотипами сторонніх соціальних мереж, неоригінальні відео (наприклад, невідредаговані кліпи з фільмів або телешоу) або відео, повторно завантажені з каналів інших авторів, до програми монетизації YouTube Shorts Fund допущені не будуть.

У рамках програми YouTube Shorts Fund канали, що відповідають вимогам, можуть заробляти щомісяця від 100 до 10000 доларів. Суми бонусних виплат коригуються залежно від загальної ефективності каналу та місцезнаходження аудиторії.

Загалом за останні три роки YouTube виплатив авторам, артистам та медіакомпаніям понад 30 млрд доларів. Найближчими місяцями YouTube планує розширити програму на ще більшу кількість країн.

Детальніше про YouTube Shorts Fund читайте тут.