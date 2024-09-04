У вівторок, 3 вересня, у Луцьку температура повітря перевищила багаторічний температурний максимум. Синоптики зафіксували рекордну спеку для цього дня – 30,5°﻿С тепла.

Як повідомляють у Волинському обласному гідрометцентрі, 3 вересня максимальна температура повітря у Луцьку перевищила добовий історичний максимум і становила +30,5°﻿С. Попередній рекорд фіксували у у 1983 році і він становив +28,9°﻿С.

До кінця тижня волинські синоптики опадів не прогнозують, середня температура повітря вдень коливатиметься від +23°С до + 28°С, а вночі – від 11°С до 16°С тепла.

Додамо, що у серпні середньомісячна температура повітря на Волині склала +21,2°С, що вище кліматичної норми на 2,3°С. Цьогорічний серпень став третім найтеплішим у рейтингу з 1947 року.