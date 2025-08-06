Гроші виділять з міського бюджету

У Тернополі звільненим з полону військовим виплачуватимуть по 50 тис. грн. Відповідне рішення прийняли 6 серпня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Для того, щоб отримати ці гроші, військовий має бути приписаний в Тернопільській міській громаді.

Члени виконавчого комітету внесли зміни до міської програми «Обороноздатність». Раніше гроші як одноразову допомогу видавали військовим, які вперше мобілізуються, або ж потребують лікування. Відтепер по 50 тис. грн зможуть отримати й військовослужбовці, які повернулися з полону, повідомили в Тернопільській міській раді. Допомога надаватиметься коштом бюджету Тернопільської громади. Також під час виконкому визначили, хто з бійців може претендувати на допомогу.

Перш за все, 50 тис. грн зможуть отримати військовослужбовці, які були зареєстровані на території Тернопільської громади:

до прийняття рішення виконкому;

після прийняття рішення, але їх мобілізували до 6 серпня;

перемістилися з тимчасово окупованих територій або районів бойових дій і фактично проживають у Тернополі, маючи довідку ВПО.

Для оформлення виплати необхідно подати заяву на ім’я міського голови та документи, які підтверджують факт звільнення з полону. Ці документи можна приносити у відділ звернень за адресою вул. Листопадова, 6.

Окрім того, звільнення з полону військовослужбовці можуть отримати й інші виплати від міськради, а саме 15 тис. грн на лікування та реабілітацію.

Додамо, що Тернопіль – перше місто, яке запровадило виплати з міського бюджету для повернених з полону бійців.