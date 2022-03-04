Рішення про виділення коштів прийняли під час сесії Тернопільської міськради

Тернопільська міська рада виділила 2 млн грн для надання допомоги біженцям. Ще 200 тис. грн нададуть для закупівлі соціальних карток для проїзду в громадському транспорті Тернополя. Рішення про виділення коштів прийняли на сесії міської ради, 4 березня.

2 млн грн, які передбаченні на допомогу внутрішньо переміщеним людям, надійдуть на рахунки благодійного фонду «Карітас». Громадська організація згідно зі списками закупить необхідні товари для дітей та дорослих та передасть їх на місце проживання біженців. Також 200 тис. грн виділили для закупівлі соціальних проїзних.

«Під час сесії Тернопільської міської ради при розгляді питання внесення змін до місцевого бюджету депутати підтримали виділення 200 тис. грн на придбання соціальних карток для проїзду в громадському транспорті. Ці картки будуть роздані переселенцям з інших регіонів України, які прибувають на територію громади», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Депутати також виділили 7 млн грн на додаткове забезпечення загонів територіальної оборони міста Тернопіль. За ці кошти закуплять необхідні речі, які першочергово потребують військовослужбовці на місцях. Гроші в сумі 9, 2 млн грн на допомогу біженцям, придбання соціальних карток та для тероборони депутати виділили з вільних залишків бюджету. Ще 30 млн грн за рішенням сесії наразі перевели в резервний фонд громади, і при потребі видатки на допомогу біженцям та військовим формуванням збільшуватимуть.

Додамо, що наразі Тернопільщина лише за добу, 3 березня, прийняла понад 6 тис. біженців з регіонів країни, де йдуть найактивніші бої.

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