ДТП трапилась селі Фрага Івано-Франківського району

На Івано-Франківщині суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області збила двох пішоходів. Один чоловік загинув на місці, ще одного пішохода з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, ДТП трапилась 31 жовтня в селі Фрага Івано-Франківського району на трасі Мукачево – Львів. Відомо, що суддя Підгаєцького районного суду за кермом Lexus UX 250h їхала у напрямку Львова і на нерегульованому пішохідному переході наїхала на двох пішоходів.

Внаслідок ДТП один із них загинув на місці, інший травмувався. Слідчі повідомили водійці про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ. 2 листопада Вища рада правосуддя розгляне клопотання про утримання судді під вартою та відсторонення її від роботи.