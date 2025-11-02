40-річний водій Škoda на смерть збив пішохода біля Львова
Хлопець переходив дорогу поза межами пішохідного переходу
На Львівщині водій автомобіля Škoda збив пішохода, який від отриманих травм помер на місці.
Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП трапилась пізно ввечері 1 листопада на трасі Київ – Чоп в селі Заклад Тростянецької громади. Автомобіль Škoda Superb, за кермом якого був 40-річний мешканець Сум, наїхав на 26-річного пішохода, який переходив дорогу поза межами переходу.
Від отриманих травм хлопець помер на місці. Обставини ДТП розслідує поліція.
