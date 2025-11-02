На Львівщині водій автомобіля Škoda збив пішохода, який від отриманих травм помер на місці.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП трапилась пізно ввечері 1 листопада на трасі Київ – Чоп в селі Заклад Тростянецької громади. Автомобіль Škoda Superb, за кермом якого був 40-річний мешканець Сум, наїхав на 26-річного пішохода, який переходив дорогу поза межами переходу.

Від отриманих травм хлопець помер на місці. Обставини ДТП розслідує поліція.