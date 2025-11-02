ДТП сталась на тротуарі біля залізничного переїзду в Красному

Буський районний суд виніс вирок водієві Opel Astra Олександру Бондарчуку, який пʼяним на смерть збив 74-річну жінку. Суд призначив йому 5 років позбавлення волі.

ДТП трапилась 19 серпня 2024 року в Красному Золочівського району. 67-річний Олександр Бондарчук за кермом Opel Astra їхав по вул. Грушевського та без причин виїхав на зустрічну смугу, а згодом зʼїхав на узбіччя, де збив 74-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм вона через тиждень померла в реанімації. Слідчі зʼясували, що водій був за кермом нетверезим.

У суді Олександр Бондарчук свою провину визнав. Він розповів, що того дня пив алкоголь, після чого заснув в автомобілі та згодом поїхав додому в Глиняни. Він стверджує, що знепритомнів і не пригадує обставин ДТП. Родичі загиблої цивільний позов не заявляли, оскільки водій компенсував моральну шкоду під час слідства.

Враховуючи обставини справи, суддя Ігор Кос визнав Олександра Бондарчука винним за ч. 3 ст. 286-1 ККУ та призначив 5 років позбавлення волі з вилученням водійського посвідчення на 6 років. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.