Суд оштрафував на 850 грн велосипедиста, який у стані сп'яніння збив на тротуарі у Тернополі хлопчика на велосипеді. В результаті наїзду дитина отримала травми плеча, які довелося зашивати у лікарні. У суді винуватець зіткнення визнав свою провину, відтак суддя призначив йому мінімальне покарання

Як йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду, аварія сталась ввечері 8 серпня цього року. Велосипедист, який їхав по тротуару на вулиці Куліша, наїхав на малолітнього хлопчика, який також їхав на дитячому велосипеді. Після зіткнення дитина впала і поранила плече. Хірурги згодом зашили йому рану.

Вік постраждалого хлопчика у постанові не вказаний. Як пояснив сам обвинувачений, на вигляд дитині було близько шести років.

У суді велосипедист визнав свою провину та розкаявся. Як встановило слідство, у момент зіткнення він був п'яний. Огляд на стан сп'яніння показав 1,9 проміле алкоголю, що майже в десять разів перевищує допустиму норму.

Суддя Петро Гуменний визнав чоловіка винним у порушенні ч.4 ст. 127 КУпАП (порушення ПДР велосипедистами) та призначив йому мінімальне за цією статтею покарання: 850 грн штрафу. Наразі постанова ще не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.