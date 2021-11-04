Поліцейський розповів, що може повпливати на працівників сервісного центру МВС

В Тернополі затримали правоохоронця, який за хабар пообіцяв домовитися з працівниками регіонального сервісного центру МВС про успішну здачу екзамену на водіння. Вартість своїх послуг поліцейський оцінив у 21,5 тис. грн. При одержанні грошей його затримали працівники прокуратури та територіального управління ДБР в Львові.

До старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Тернопільського районного управління ГУНП звернувся чоловік, який попросив допомогти скласти іспит на водіння і поновити водійські права. Правоохоронець погодився допомогти і запевнив, що знає необхідних людей в регіональному сервісному центрі МВС України на Тернопільщині. Чоловік також повідомив, що за його послуги необхідно заплатити понад 21 тис. грн.

«За версією слідства, поліцейський пообіцяв тернополянину домовитись зі співробітниками регіонального сервісного центру МВС України про успішну здачу іспитів щодо поновлення права керування транспортними засобами різних категорій. Вартість цих послуг працівник відділу кримінальної поліції оцінив у 21500 грн. При одержанні коштів його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України», — повідомляє прокуратура Тернопільщини.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України та УСБУ в Тернопільській області.