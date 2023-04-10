Вогонь знищив покрівлю будинку, речі домашнього вжитку та меблі

У містечку Костопіль на Рівненщині в пожежі загинув 26-річний чоловік. Його тіло знайшли рятувальники, які приїхали гасити полум'я. Наразі причина виникнення займання невідома, її встановлюють фахівці.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Рівненщини, повідомлення про пожежу в будинку на вулиці Тютюнника у Костополі надійшло до рятувальників близько 23:30 у неділю, 9 квітня.

«Прибувши за вказаною адресою, рятувальники побачили, що житлова будівля охоплена вогнем. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовини. Вогнем знищено меблі, речі домашнього вжитку, покрівля та перекриття будівлі 20 м2», – повідомляють рятувальники.

Також на місці пожежі рятувальники виявили загиблого чоловіка 1997 року народження. Причини його смерті встановлять на судмедекспертизі. Встановлюється причина виникнення пожежі та розмір збитків.