Ростислав Карандєєв керує Мінкультом з 28 липня 2023 року

Тимчасовий виконувач обов’язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв їздить на незадекларованому авто та неодноразово отримував штрафи за порушення правил дорожнього руху, у тому числі за кермування у нетверезому стані. Про це в четвер, 31 серпня, пише «Слідство.Інфо» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень та головного сервісного центру МВС.

Як з’ясували журналісти, на початку серпня 2023 року, вже після призначення на посаду виконувача обов’язків міністра культури, на Ростислава Карандєєва відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху. Ще одне виконавче провадження було відкрито у 2019 році. Стягувачем в обох випадках є Управління патрульної поліції Києва. У розмові з журналістами сам Карандєєв нечітко пояснив, що отримав штраф нібито «за паркування у невстановленому місці». На запитання, чому виконувач обов’язків міністра одразу не сплатив штраф, він відповів, що просто не встиг.

Як пояснив приватний виконавець Валерій Притуляк, коли відбувається порушення правил, у людини є два тижні, щоб сплатити штраф самостійно. Далі цим займається Державна виконавча служба. «Якщо людину притягають до адмінвідповідальності за неправильне паркування, то штраф виписують на власника авто», – пояснив він.

Водночас, згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі ні Ростислав Карандєєв, ні його дружина Олена Карандєєва не є власниками жодних транспортних засобів. В особистому листуванні з журналістами Ростислав Карандєєв повідомив, що авто, на якому він їздить, належить його тестеві й цей автомобіль їм з дружиною нібито подарували на весілля.

У Єдиному реєстрі боржників журналісти не знайшли підтвердження слів Карандєєва про те, що він отримав штраф саме за неправильне паркування. Зі слів експерта, за неправильне паркування штраф виписують на власника автівки (ким Карандєєв не є).

Журналісти також дізнались, що ще в липні 2012 року Карандєєв, перебуваючи за кермом, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим автомобілем. За це він отримав штраф у розмірі 340 гривень. Крім того, перебуваючи на посаді заступника міністра у березні 2015 року, він керував автівкою у нетверезому стані. Під час судового засідання посадовець не визнав себе винним, але суд за це правопорушення таки позбавив чоловіка водійських прав на рік.

«Журналісти перевірили інформацію у судовому реєстрі та з’ясували, що Ростислав Карандєєв не оскаржував рішення про позбавлення водійського посвідчення – тобто, він рік не мав права керувати автівкою. Проте сам посадовець пам’ятає цю ситуацію не дуже чітко», – сказано в матеріалі.

Карандєєв у розмові з журналістами сказав, що не задекларував автівку, начебто подаровану дружині її батьками на весілля у грудні 2019 року, тому що на момент початку користування транспортом «декларування припинилося». До листопада 2020 року очільник Мінкульту їздив на іншому авто – Honda CRV 2004 року, та цей автомобіль, за словами посадовця, потрапив у ДТП і зазнав серйозних пошкоджень.

У декларації Карандєєва за 2019 рік журналісти не знайшли жодної згадки ні про подароване на весілля авто, ні про пошкоджену в ДТП "Хонду". Конкретної відповіді, чому посадовець не задекларував транспорт, журналісти не почули.

«Я взагалі не сильно користувався машиною. Запитував у НАЗК — вказувати чи не вказувати, було зазначено, що все залежить від того, скільки часу я нею користуюсь. Це авто батьків моєї колишньої дружини Алли, машина не була постійно в моєму користуванні. Знову ж таки – поїхати на дачу, до батьків чи ще кудись – мені сказали, що це не критично. Якщо авто є у власності. Можна і не вказувати», – пояснив очільник Мінкульту.

Однак юрист Центру протидії корупції Вадим Валько каже, що якщо автомобілем користувалися систематично, то її потрібно декларувати. За його словами, на той час було роз’яснення НАЗК, що якщо суб’єкт декларування не користується майном станом на 31.12 звітного періоду, то і вказувати в декларації актив не потрібно. Однак це роз’яснення суперечило статті 46 Закону і згодом взагалі було скасоване.

Нагадаємо, уряд призначив Ростислава Карандєєва виконувачем обов’язків міністра культури 28 липня. До цього часу він працював першим заступником міністра культури Олександра Ткаченка, якого Врховна Рада звільнила з посади 27 липня.

Хто такий Ростислав Карандєєв

Ростислав Карандєєв народився 22 червня 1972 року в Києві. У 1993 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (за фахом «Фізика твердого тіла»), а у 2002 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка отримав фах «Правознавство».

У 2007 завершив докторантуру Міжрегіональної академії управління персоналом (доктор філософії в галузі економіки), а у 2019 – магістратуру Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (менеджмент соціокультурної діяльності).

У 1996 році Карандєєв обійняв посаду головного спеціаліста інформаційно-аналітичного відділу в Київській міській державній адміністрації, а згодом очолив там же прес-службу (очільник КМДА Олександр Омельченко). Через два роки став заступником голови Харківської райдержадміністрації Києва, а з 2001-го – заступником голови Дніпровської райдержадміністрації Києва.

Також був депутатом II, III та IV скликань Київради. А 1998 року делегований політичним об'єднанням «Молода Україна» на посаду міністра молоді і спорту Кабміну Юлії Тимошенко.

З 2001 року – голова політичної партії «Молода Україна»". Через рік балотувався до Верховної Ради у складі блоку політичних партій «Єдність», але не пройшов.

Ростислав Карандєєв також є членом Асоціації реставраторів України та перебуває в складі ради Фонду гуманітарних програм міста Києва.

Ростислав Карандєєв був фігурантом кількох фінасових скандалів. У 2018 році Ростислав Карандєєв у вересні отримав 175 382 грн зарплати. Про це повідомляло «Радіо Свобода».

У 2020 році на основі декларацій, поданих керівниками Мінкульту, видання «Телеграф» повідомило, що того року він отримав зарплату 99 589 грн та 398 120 грн (разом 497 709 грн). Натомість відповідно до річної декларації за 2018 рік середньомісячна заробітна плата Карандєєва мала становити 89 510 грн.

У 2021 році Карандєєв не задекларував деякі об’єкти нерухомості та порушив частину 4 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, писало «Слово і Діло». Зокрема, за висновком Національного агентства з питань запобігання корупції, таким був будинок у Кракові, де на той час навчався його син. А також житловий будинок у селі Вища Дубечня Вишгородського району Київської області, вартість якого дорівнювала майже 450 тисяч гривень.

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