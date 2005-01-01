ТМ «Родинна ковбаска» вітає покупців у новому магазині

У «Родинній ковбасці» святкові зміни. Оригінальний логотип, сучасний інтер'єр та великий магазин в оновленому форматі відчинив свої двері на вулиці Зустрічній,1.

«Магазин показує не тільки якість нашого продукту, а ще показує нашому гостю, що ми клієнтоорієнтовані, ми завжди гостинні, що ми завжди раді його бачити, щоб він розумів з чого ті продукти зроблені. Наші технологи розробляли новий асортимент продуктів, який дозволить нашим покупцям побалувати своїх рідних і близьких вдома», – розповів генеральний директор ТОВ «Барком» Олег Баран.

Над створенням сучасного іміджу та логотипу компанії працювала ціла команда професіоналів разом із голландськими фахівцями. Смачні ковбаски, свіже м'ясо, духмяний хліб та навіть солодка випічка. Відтепер, увесь асортимент продукції доступний покупцям в одному магазині.

«Мені дуже подобається новий магазин, асортимент тут чудовий, ми завжди ходили в магазин, який поруч, але цей нам подобається більше і ми будемо постійними відвідувачами», – поділилась покупець Світлана.

Окрім цього, у день відкриття клієнти отримали приємні сюрпризи та подарунки. А ще до зимових свят на покупців очікують смачненькі пропозиції від «Родинної ковбаски».