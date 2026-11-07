Стівен Міллер є одним з небагатьох посадовців, які продовжують працювати у команді Трампа з першої його каденції

Президент США Дональд Трамп призначив головою адміністрації Білого дому свого давнього помічника Стівена Міллера. Посадовець, якого називають архітектором депортацій у США, обійме одну з найвпливовіших посад у Вашингтоні після того, як Республіканська партія втратила контроль на Конгресом, повідомило 7 листопада агентство Reuters.

Стівен Міллер замінить на посаді Сьюзі Вайлз, яка була головою апарату Білого дому з січня 2025 року. Він заступає на посаду, коли поразка республіканців на проміжних виборах у США може змусити Трампа бути більш залежним від виконавчої влади.

За даними джерела агентства у Білому домі, призначення Міллера сигналізує про те, що Трамп не має наміру переглядати свою політику, а натомість винагороджує своїх найвідданіших помічників. За даними чиновників, попри те, що Трамп заявляв про готовність до співпраці з демократами, підвищення Міллера, може сигналізувати про більш конфронтаційний підхід та поновлення зусиль для просування порядку денного президента щодо імміграції та інших питань.

41-річний Стівен Міллер є одним із помічників Трампа з найдовшим стажем роботи та одним із небагатьох, хто пропрацював на цій посаді протягом його першого та другого термінів на посаді. З 2025 року він обіймав посаду заступника керівника апарату під керівництвом Вайлз.

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Попри його другорядну посаду Міллер мав великий вплив на значну частину внутрішнього порядку денного Трампа та користується повагою президента. Зокрема, Стівен Міллер відомий тим, що керував депортаціями мігрантів зі США. На початку каденції Трампа він встановив мету досягати 3000 арештів на день, через що імміграційна служба часто арештовувала людей без судимостей, які проживали в країні десятиліттями.

Міллер також був глибоко залучений до кампанії Трампа з перетворення федеральної бюрократії, що призвело до звільнення десятків тисяч державних службовців у 2025 році. Він також був рушійною силою боротьби адміністрації з університетами, програмами різноманітності та іншими установами.