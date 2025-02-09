Трамп не уточнив, скільки разів він розмовляв з Путіним

Президент США Дональд Трамп розповів, що мав телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним щодо припинення війни в Україні. Про це повідомила газета New York Post в суботу, 8 лютого.

Трамп спілкувався з журналістами NYP на борту літака Air Force One 7 лютого. Президент США визнав, що мав діалог з російським президентом, утім не назвав умов та дат, коли відбулась розмова.

«Я краще не буду говорити», – сказав Трамп, коли його запитали, скільки разів він розмовляв з Путіним.

Водночас Дональд Трамп вважає, що Владіміра Путіна нібито «дійсно турбують» вбивства на полі бою.

«Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Усі ці мертві люди. Молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, два мільйони з них – і без жодної причини», – сказав Трамп.

Президент США вчергове навів тезу, що він би не допустив трирічної війни, якби був президентом у 2022 році.

«У мене завжди були хороші стосунки з Путіним», – сказав він, додавши, що має конкретний план завершення війни.

«Я сподіваюся, що це буде швидко. Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край», – додав американський лідер.

У коментарі New York Post Трамп також заявив, що хоче укласти із президентом Володимиром Зеленським угоду на 500 млн доларів про доступ до рідкоземельних металів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Інших подробиць цієї угоди він не назвав.

Нагадаємо, 7 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітись з українським колегою Володимиром Зеленським, імовірно, вже наступного тижня, а також – поговорити з президентом РФ Владіміром Путіним.

У відповідь на заяву Трампа Зеленський відповів, що «наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії».

Відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбуватиметься в Німеччині 14-16 лютого. Сполучені Штати на цьому заході представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс.