Трамп вважає, що немає «останньої краплі», яка доведе, що Путін не готовий закінчити війну

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що не розглядає можливості постачання Україні крилатих ракет великої дальності Tomahawk. Про це він сказав на борту літака Air Force One 2 листопада, передає британська газета The Guardian.

На запитання журналіста, чи розглядає його адміністрація можливість постачання Україні крилатих ракет Tomahawk, Трамп відповів: «Ні, не зовсім... ситуація може змінитися, але на цей час я цього не роблю».

Заява президента пролунала на тлі нещодавніх повідомлень Пентагону про наявність у США достатнього запасу ракет Tomahawk, якщо Білий дім дозволить їх передачу Україні.

Трампа також запитали, що стане «останньою краплею», яка доведе, що Путін не готовий закінчити війну в Україні.

«Немає останньої краплі. Іноді треба дати війні закінчитися, для Путіна це була важка війна, він втратив багато солдатів, можливо, мільйони. Для України це було важко, для обох сторін було важко. Іноді треба дати війні закінчитися», – сказав він.

Tomahawk – це дозвукова ракета великої дальності, здатна вражати цілі на відстані від 1600 до 2500 км.

Нагадаємо, 17 жовтня Володимир Зеленський відвідував Вашингтон і обговорював з Дональдом Трампом питання передачі ракет Tomahawk Україні. Раніше Трамп заявляв, що «практично дозволив» передачу цих ракет, але хотів уточнити, для чого їх будуть застосовувати.

Однак, після телефонної розмови з російським диктатором Владіміром Путіним 16 жовтня американський президент так і не ухвалив рішення щодо передачі Tomahawk Україні. Відомо, що під час телефонної розмови з Трампом Путін пригрозив, що потенційне передання Tomahawk Україні призвело б до руйнування відносин між Росією та США.

Також відомо, що Зеленський пропонував США експорт українських безпілотників в обмін на ракети Tomahawk і розглядав варіанти придбання далекобійного озброєння в США.