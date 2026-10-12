ДТП трапилася біля кінцевої зупинки

У центрі Львова трамвай №8 зійшов з колії. Інцидент трапився ввечері понеділка, 12 жовтня, біля кінцевої зупинки – площі Соборної.



Як повідомили у Львівській міськраді, ніхто з пасажирів та пішоходів не постраждав. На місці вже працює аварійна бригада.

Через ДТП затримується рух в обох напрямах трамваїв №3, 8, 9, які курсують вулицею Франка-Шухевича.



Трамваї №8 та №4 курсують скороченим маршрутом – до Академії мистецтв.