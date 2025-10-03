Бійці Третього армійського корпусу здійснили штурм російських позицій на Луганщині

Бійці Третьої штурмової бригади Третього армійського корпусу здійснили штурм російських позицій на Луганщині. У п’ятницю, 3 жовтня, військові опублікували карди успішної операції.

Українські військові прорвались через позиції росіян біля села Греківка. Захисники виявили бліндаж окупантів та зачистили його за допомогою гранат.

Прикметно, що росіяни заявляли про бажання жити, однак боялися здатися у полон, бо думали, що українські захисники їх вб’ють. На опублікованих кадрах, знятих на GoPro, чутно як українські військові вмовляють окупантів скласти зброю, щоб не довелося їх вбивати.

«Не вб’ю, виходь з піднятими руками! Обіцяю не вб’ю. Викидай зброю та виходь, підеш на обмін, будеш жити», – кричить український військовий окупанту.

Зрештою росіяни здалися у полон, а українські бійці закріпилися на колишніх позиціях окупантів.

Зазначається, що в операції брали участь військові першої роти Warriors Cartel та третьої роти Karakurt Colony другого механізованого батальйону Третьої ОШБр.

Нагадаємо, 2 жовтня ДПСУ повідомила про тувинця, який сам знайшов позиції українських прикордонників на Донеччині та здався у полон. Чоловік пояснив, що росіяни мобілізували його силою та відправили на фронт без військової підготовки.