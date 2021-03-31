Київська міська прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі трьох лікарів Національного інституту раку, недбалість яких призвела до смерті пацієнтки.

За інформацією прокуратури, в справі фігурують анестезіолог, паталогоанатом і лікар померлої пацієнтки.

У чому звинувачують анестезіолога

Згідно з матеріалами слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком операції, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів їй препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Ці дії призвели до різкого погіршення стану здоров’я жінки та в подальшому до настання її смерті.

Яка роль у цій справі лікаря померлої і паталогоанатома

Щоб приховати наслідки неналежного виконання анестезіологом професійних обов’язків, лікар померлої пацієнтки та патологоанатом, які проводили розтин тіла, внесли в медичну документацію недостовірну інформацію про причину смерті жінки.

«Факт вчинення цих злочинів виявлено під час негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в іншому кримінальному провадженні, що в подальшому підтверджено судово-медичною експертизою та слідчими діями», – повідомили у прокуратурі в середу, 31 березня.

Що інкримінують лікарям Національного інституту раку, обвинувачених у смерті пацієнтки:

анестезіологу інкримінують неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків унаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого);

лікуючому лікарю і патологоанатому інкримінують складання працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, за попередньою змовою групою осіб).

Далі справу розглядатиме Голосіївський райсуд Києва. Імен лікарів і померлої жінки у прокуратурі традиційно не назвали.

Нагадаємо, що Національний інститут раку підпорядкований Міністерству охорони здоров'я. У ньому працює понад 1000 працівників.