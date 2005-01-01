Трьох раніше судимих мешканців Червонограда за розбій засудили до 10 та 11 років ув'язнення

Трьох раніше судимих мешканців Червонограда, які у травні 2017 року пограбували та побили літнє подружжя, засудили до 10 та 11 років ув'язнення. Також їх зобов'язали виплатити потерпілим по 50 тис. грн моральної шкоди кожному з потерпілих.

Як йдеться у вироку Золочівського районного суду, у травні 2017 року пізно ввечері обвинувачені, одягнувши на голови жіночі колготки, увірвались до приватного помешкання у місті Соснівка та напали на подружжя господарів. Спочатку один з них металевим прутом по голові вдарив господиню помешкання, яка відчинила йому двері, та покликав до квартири своїх друзів. Також він викрав 320 грн, які лежали на видному місці в квартирі.

У квартирі також були онука та чоловік потерпілої, який заявив у суді, що двоє інших нападників завдали йому кілька ударів та душили його дротом від ноутбука, поки на крики не прийшла сусідка. Після цього нападники втекли.

Цікаво, що за свідченнями самих нападників, вони не планували пограбування, а хотіли лише придбати горілку, яку продавало це подружжя. Нападник, який зайшов до помешкання першим також визнав, що він не попереджав своїх друзів, що грабуватиме господарів, і покликав їх лише тоді, коли вже вчинив напад на жінку і виявилось, що у будинку ще є її чоловік. Викрадені 320 грн, за його словами, він також приховав від друзів. Цю історію підтвердили і двоє інших та додали, що вони не вчиняли насильства до чоловіка потерпілої і взагалі не планували нікого грабувати, а просто прибігли до будинку, коли їх покликав друг.

Однак цікаво, що у вироку ніде не вказано, чи ці двоє якось пояснювали, що, не плануючи пограбування, одягли на голову колготки.

У результаті нападу у потерпілої діагностували важку відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи і склепіння черепа, забійну рану голови, забій головного мозку і параорбітальну гематому. Чоловік потерпілою відбувся легким ушкодженням – крововилив в ділянці лівого ока. Відтак жінка і чоловік подали цивільні позови: вона вимагала відшкодувати їй 100 тис. грн. моральної шкоди, а її чоловік оцінив завдані собі збитки у 50 тис. грн.

Усі обвинувачені були раніше судимі за крадіжки. Суд врахував це як обтяжуючу обставину та призначив обвинуваченому, який напав на жінку, 11 років позбавлення волі. Однак він відсидить на півроку менше, оскільки за «законом Савченко», три місяці його попереднього арешту рахуються за півроку відбутого покарання. Також чуд частково задовольнив цивільний позов жінки та зобов’язав обвинуваченого виплатити їй компенсацію у розмірі 50 тис. грн. Двом іншим обвинуваченим суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, з яких один, за «законом Савченко», відсидить на 9 років, а інший – 8 років. Також суд зобов’язав їх виплатити по 25 тис. грн компенсації потерпілому.