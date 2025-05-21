Підпал майна прем’єра Британії сталися протягом 8-12 травня

Поліція Великої Британії підозрює трьох українців у підпалах двох будинків та автомобілів прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. У середу, 21 травня, британська газета The Times назвала імена підозрюваних.

Відомо, що трьох українців підозрюють у підпалах майна прем’єр-міністра Великої Британії, що сталися протягом 4 днів, з 8 по 12 травня, у Лондоні. За версією слідства, чоловіки підпалили автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондона, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де він жив до того, як став премʼєром.

У вівторок, 13 травня, британська поліція оголосила про арешт 21-річного українця Романа Лавриновича. Він є уродженцем села Пнів, що біля Надвірної Івано-Франківської області. Сім'я Романа виїхала за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. У Лондоні Роман перебуває як біженець.

Роман Лавринович

15 травня Лавриновичу висунули звинувачення за трьома пунктами підпалу з наміром створити загрозу життю. На слуханні в суді він говорив лише для підтвердження своїх даних українською мовою через перекладача.

У суботу, 17 травня, стало відомо про затримання в лондонському аеропорту «Лутон» другого підозрюваного – 26-річного Станіслава Карпюка. Він родом з Чернівців, але більшість часу проживав у Румунії, де отримав громадянство. Останні 9 років мешкав у Британії, навчався в Кентерберійському університеті Христової церкви в місті Кент. У січні 2025 року почав працювати у сфері будівництва, та намагався почати модельну кар'єру. Карпюка підозрюють у змові з Лавриновичем для підпалу, що міг загрожувати життю людей.

Станіслав Карпюк

Третій підозрюваний також виявився українцям – це 34-річний Петро Починок, який проживає у північному Лондоні. Його заарештували 19 травня у районі Челсі.

Його фото наразі немає, проте The Times опублікувала ескіз Починка, зроблений у Вестмінстерському магістратському суді.

Ескіз The Times Петра Починка у Вестмінстерському магістратському суді

Лавринович і Карпюк мають постати перед Центральним кримінальним судом 6 червня, наразі вони перебувають під вартою.

Раніше повідомляли, що внаслідок інцидентів ніхто не постраждав. Сам Стармер 14 травня наголосив, що підпали нерухомості, пов’язаної з ним, є «нападом на всіх нас, на демократію і цінності, які ми обстоюємо».