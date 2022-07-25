Ввечері суботи, 23 липня, у квартирі в центрі Львова троє дорослих та маленька дитина отруїлися чадним газом, повідомила прес-служба міськради. Усіх потерпілих госпіталізували до лікарень.

Близько 21:00 до медиків надійшло повідомлення, що у квартирі на вул. Балабана четверо людей отруїлися чадним газом. Серед них — трирічна дитина. Дорослих одразу госпіталізували в обласну клінічну лікарню, а дитину міську дитячу клінічну лікарню. Стан потрепілих не уточнюється.

До слова, початку року у Львові зафіксували 33 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 82 людей, з них 22 дитини. Троє людей загинули. Причиною отруєнь чадним газом є недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.

Варто пам'ятати, що газ вибухонебезпечний, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами – вибуху, пожежі, отруєння та руйнування. Під час усіх нещасних випадків, пов'язаних із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб: швидку допомогу — 103, пожежну — 101, газову — 104, поліцію — 102. Будь-яка з цих служб повідомить решту, і вони прибудуть на місце події.