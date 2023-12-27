Восени журналіст «Української правди» Михайло Ткач публікував фото Третьякова з Парижа

Троє колишніх депутатів Верховної Ради Сергій Кацуба, Олександр Третьяков та Олександр Зац після початку повномасштабного вторгнення виїхали з України і не повернулись. Перетнути кордон їм вдалось завдяки системі «Шлях», куди їх внесли як волонтерів. Про це йдеться у розслідуванні антикорупційного видання NGL.media, опублікованому 27 грудня.

Журналісти стверджують, що екс-нардеп Сергій Кацуба, персональні дані якого Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури внесло до системи «Шлях» як водія-перевізника гуманітарних вантажів. За даними Мінінфраструктури, надати дозвіл на виїзд Сергія Кацуби клопотала приватна комерційна компанія – київське ТОВ «Мікс Тревел Групп ЛТД». Наразі його місце перебування встановити не вдалося.

Ще один екс-депутат Олександр Третьяков ще в березні-квітні минулого року звітував, що привозить для ЗСУ автомобілі з-за кордону, а також передає військовим бронежилети, шоломи та рації. Восени журналіст «Української правди» Михайло Ткач публікував фото Третьякова з Парижа. Журналісти NGL.media з посиланням на джерела в Державній прикордонній службі стверджують, що Олександр Третьяков виїхав з України 19 квітня 2022 року. До системи «Шлях» його внесла Львівська обласна військова адміністрація, хоча в ЛОВА цей факт двічі заперечувала й знайшла відповідні документи лише після третього запиту.

До ЛОВА для перетину кордону екс-нардепа зверталась ГО «Народна самооборона Львівщини», яка допомагає військовим із 2014 року. За словами голови ГО Артема Хмиза, в результаті Олександр Третьяков обдурив львівських волонтерів і не повернувся. Сам екс-нардеп повідомляв, що він жив за кордоном задовго до початку війни, однак в березні повернувся в Україну і знову виїхав у квітні.

27 червня 2022 року через пункт пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, виїхав з України і не повернувся колишній нардеп-регіонал Олександр Зац. Журналісти з’ясували, що він брав участь у конгресі Європейського союзу настільного тенісу, який торік відбувався у німецькому Мюнхені.

Йому вдалось виїхати з України за зверненням ГО «Українська націонал-патріотична молодь» зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала Херсонській ОВА звернення з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону. У розмові з журналістами голова організації Петро Рапіта сказав, що Олександр Зац справді виїхав від них, але нібито повертався і привозив тактичні речі для військових. Сам екс-нардеп свій виїзд із України не коментував.