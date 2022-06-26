Протягом доби на Львівщині зафіксовано 3 випадки укусів змій, постраждали двоє дітей. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

У суботу, 26 червня, через укус змії в реанімаційне відділення Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру поступила дівчина 2006 року народження, жителька Львова. Стан потерпілої – задовільний.

Цього ж дня в реанімаційне відділення Сколівської центральної лікарні після укусу змії поступив чоловік 1995 року народження, житель Львова. Стан потерпілого – середньої важкості.

О 19:40 в реанімаційне відділення Сколівської центральної лікарні поступив хлопець 2012 року народження, житель м. Сколе Стрийського району, з діагнозом «укус змії правої стопи». Стан дитини – середньої важкості.

«Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», – застерігають рятувальники.