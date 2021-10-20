Троє людей загинули в масовій ДТП на Одещині
В ДТП зіткнулись дві вантажівки та три легкові автомобілі
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП
У середу, 20 жовтня, на трасі Київ-Одеса сталася масова ДТП, в якій загинули троє людей. Про це повідомила прес-служба поліції.
Аварія сталась поблизу селища Любашівка на Одещині близько 05:00.
За попередніми даними, через погані погодні умови зіткнулись дві вантажівки та три легкові автомобілі.
Внаслідок аварії загинуло троє людей, є постраждалі. Наразі їм надається допомога.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, деталі обіцяють повідомити пізніше.
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