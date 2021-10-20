Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП

У середу, 20 жовтня, на трасі Київ-Одеса сталася масова ДТП, в якій загинули троє людей. Про це повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталась поблизу селища Любашівка на Одещині близько 05:00.

За попередніми даними, через погані погодні умови зіткнулись дві вантажівки та три легкові автомобілі.

Внаслідок аварії загинуло троє людей, є постраждалі. Наразі їм надається допомога.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, деталі обіцяють повідомити пізніше.