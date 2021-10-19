Троє людей загинули в зіткненні вантажівки з мікроавтобусом на Харківщині
На момент аварії в мікроавтобусі перебували восьмеро людей
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Троє людей загинули і ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок ДТП, яка сталася у Красноградському районі Харківської області у вівторок, 19 жовтня. Загалом у момент аварії в мікроавтобусі перебували восьмеро людей.
За інформацією поліції, аварія сталася близько 06:00 на автодорозі «Красноград – Перещепине – Дніпро». Водій мікроавтобуса Volkswagen Crafter під час руху у напрямку Дніпра не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою КАМАЗ, яка їхала попереду нього в попутному напрямку.
«Після зіткнення мікроавтобус з’їхав у кювет. Троє пасажирів мікроавтобуса – чоловік та дві жінки загинули на місці. Ще троє громадян – 41 та 83-річні жінки, а також 51-річний чоловік отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до Красноградської центральної районної лікарні», – сказано в повідомленні поліції.
У ньому зазначається, що стан здоров’я потерпілих медики оцінюють як середньої тяжкості.
директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта повідомив у коментарі «Суспільному», що у травмованих – заброї, а також зламані ребра й кінцівки.
Також відомо, що усього у мікроавтобусі на момент аварії перебували восьмеро пасажирів.
Фото рятувальників і поліції
Водію мікроавтобуса загрожує ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.