Військова машина, де перебували російські найманці, наїхав на саморобний вибуховий пристрій

Троє російських найманців, а також двоє місцевих офіцерів поліції підірвалися в Центральній Африканській Республіці. Військова колона наїхала на міну, коли поверталася на місце базування.

Атака відбулася ще 27 травня, передає Deutsche Welle із посиланням на представника уряду ЦАР Анжа Максима Казагі. За даними ЗМІ, військовий автомобіль підірвався, коли колона поверталася на місце базування. Сам вибух стався неподалік селища Бондіба.

За даними AFP, загиблі росіяни – солдати одного з воєнізованих формувань в ЦАР. Зокрема, на місце події направили російських гелікоптер, аби забрати тіла вбитих та поранених.

Водночас посольство Росії в ЦАР повідомило, що лише перевіряє інформацію про загибель своїх громадян.

«Радіо Свобода» із посиланням на свідків та неурядові організації пише, що «неозброєні інструктори», яких відсилає в ЦАР Росія, насправді є найманцями ПВК «Вагнер». Це воєнізоване угруповання діє в Центральній Африканській Республіці на боці урядових військ.

Згідно із звітом ООН, російські військові у ЦАР самовільно страчували людей, застосовували тортури та насильство, а також проводили принизливі для людської гідності арешти. Тільки з січня до середини квітня 2021 року найманці здійснили 26 позасудових страт, 5 групових зґвалтувань і 27 разів ініціювали незаконні арешти з тортурами на допитах.