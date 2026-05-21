Військовослужбовці проходили службу переважно на території Рівненської області

Правоохоронці за сприяння командування Рівненського загальновійськового полігону викрили трьох військовослужбовців однієї з частин, які намагалися звільнитися зі служби за допомогою підроблених документів. Про це у четвер, 21 травня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у листопаді 2025 року 27-річний солдат придбав фальшиве свідоцтво про хворобу, згідно з яким його нібито визнали непридатним до військової служби. На підставі цього документа він подав рапорт на звільнення за станом здоров’я.

У квітні 2026 року ще двоє військовослужбовців цієї ж частини, 37-річний та 31-річний чоловіки, також спробували звільнитися зі служби шляхом обману. За інформацією слідчих, вони придбали фіктивні довідки про встановлення ІІ групи інвалідності своїм дружинам і долучили їх до рапортів на звільнення за сімейними обставинами.

У ДБР зазначили, що один із підозрюваних був мобілізований після невдалої спроби перетину кордону. Усі троє військових проходили службу переважно на території Рівненської області.

Підозри щодо справжності документів виникли у командування військової частини. Під час перевірки з’ясувалося, що довідки підписані лікарями, які фактично не працюють у медзакладі, вказаному на бланках.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють документи інших військовослужбовців, які звільнилися зі служби, а також встановлюють причетних до виготовлення та продажу підроблених довідок.

Трьом військовим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 409 КК України (закінчений замах на ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі.