Трускавчанка викликала рятувальників, бо її палець застряг в ручці сумки
Працівники ДСНС допомогли жінці вивільнитись
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Рятувальники не проігнорували виклик
У п’ятницю, 19 травня, близько 21:00 працівники ДСНС у Трускавці отримали виклик від 39-річної місцевої мешканки, палець якої застряг у петлі ручки сумки. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.
«Надійшло повідомлення про те, що в Трускавці на вул. Івасюка у власній квартирі жінка 1984 року народження засунула палець в петлю ручки дорожньої сумки і не може самостійно витягти», – ідеться в повідомленні.
Рятувальники прибули на виклик і за допомогою ручного інструмента вивільнили палець жінки з петлі.
Фото ГУ ДСНС у Львівській області
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