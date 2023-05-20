Рятувальники не проігнорували виклик

У п’ятницю, 19 травня, близько 21:00 працівники ДСНС у Трускавці отримали виклик від 39-річної місцевої мешканки, палець якої застряг у петлі ручки сумки. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

«Надійшло повідомлення про те, що в Трускавці на вул. Івасюка у власній квартирі жінка 1984 року народження засунула палець в петлю ручки дорожньої сумки і не може самостійно витягти», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники прибули на виклик і за допомогою ручного інструмента вивільнили палець жінки з петлі.

Фото ГУ ДСНС у Львівській області