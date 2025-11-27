Продаж золота на внутрішньому ринку є вимушеним кроком для російського Центробанку

Центральний банк Росії вперше розпочав прямі продажі золота зі своїх резервів безпосередньо на внутрішньому ринку, надавши доступ до нього банкам, державним компаніям та окремим інвестиційним структурам. Про це 27 листопада повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Зазначається, що для регулятора це є вимушеним кроком, оскільки золото фактично перетворюється на «інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів».

«До 2025 року ЦБ РФ не продавав золото комерційним учасникам ринку – він лише приймав його від міністерства фінансів, нарощуючи власні резерви. Тепер же регулятор переходить до розпродажу, тоді як Фонд национального благосостояния стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 млрд доларів у 2022 році до 51,6 млрд доларів у 2025 році. Обсяги золота в структурі фонду за цей час скоротилися на 57 % – із 405,7 т до 173,1 т», – ідеться в повідомленні.

За прогнозами розвідки, у 2025 році обсяги продажів можуть сягнути 30 млрд доларів (близько 230 т золота), а у 2026 році – щонайменше 15 млрд доларів (115 т). Така масштабна монетизація резервів прискорює виснаження резервів, які й так страждають від санкційного тиску та скорочення валютних інструментів.

Хоча стратегія з продажу золота нібито дозволяє оперативно підживлювати бюджет і утримувати стабільність рубля, проте формує довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить державні фінанси більш залежними від розпродажу активів та обмежує можливості для майбутніх інтервенцій, додають у відомстві.