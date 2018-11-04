Центром Львова пройшов марш слави ЗУНР

У марші взяли участь реконструктори з усієї країни

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 16:078790

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Центром Львова пройшов марш слави ЗУНР
фото ЛОДА
Центральними вулицями Львова пройшла понад сотня реконструкторів з усієї країни

У неділю, 4 листопада, центральними вулицями Львова пройшла понад сотня реконструкторів з усієї країни у формі УГА. Марш слави ЗУНР розпочався о 13:00 біля скверу на вул. Винниченка.

У супроводі оркестру, який виконував стрілецькі пісні, реконструктори пройшли за маршрутом: вул. Винниченка (сквер «На валах») – вул. Підвальна – вул. Валова – пам’ятник Данилові Галицькому – пл. Галицька – проспект Свободи – вул. Беринди – пл. Ринок – вул. Винниченка (сквер «На валах»).

Фото Львівської ОДА

За вказаним маршрутом під час маршу було ситуативне перекриття руху транспорту.

Окрім того, у неділю, 4 листопада, громадська організація «Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» провела у сквері «На валах» театралізоване військово-історичне дійство «Бої за Львів», яке відтворило події 1918 року. Локацію для відтворення вибрали не випадково – взялись відтворювати події у тих місцях, де вони справді відбувались 100 років тому.

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