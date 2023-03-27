Депутатка Київради Ірина Никорак стане нардепкою

Центральна виборча комісія визнала обраною народною депутаткою. від партії «Європейська солідарність» Ірину Никорак. Відповідне рішення ухвалено у зв'язку зі складенням депутатського мандату Михайлом Забродським, повідомили у прес-службі ЦВК.

Зазначається, що комісія отримала постанову Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень нардепа Михайла Забродського, який був обраний на позачергових виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії «Європейська солідарність».

«Комісія розглянула постанову та визнала Ірину Никорак, наступного за черговістю кандидата (№26 у виборчому списку партії «Європейська солідарність»), обраною народним депутатом на зазначених виборах у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», – поінформували в ЦВК.

Надалі Никорак має подати до комісії документи для реєстрації народною депутаткою.

Як повідомляв ZAXID.NET, Верховна Рада 20 березня достроково припинила повноваження народного депутата із парламентської фракції «Європейська солідарність» Михайла Забродського згідно з його заявою.

Нині Ірина Никорак є депутаткою Київської міської ради від «ЄС», а також секретарем комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

У політсилі розповіли, що Никорак складе мандат Київради та перейде працювати до Верховної ради. На її місце перейде наступний кандидат за списком.

За словами голови фракції «ЄС» у Київраді Володимира Прокопів, наступний за списком йде перший заступник командувача Дмитра Яроша, командир загону «Південь» Української добровольчої армії у складі 28 ОМБр ЗСУ Сергій Ільницький.

Нині Ільницький на фронті, захищає Бахмут, і з ним немає зв’язку, щоб уточнити, чи готовий він перейняти представницькі повноваження, пише «Вечірній Київ».