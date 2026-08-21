Чоловіка два місяці переводили з однієї військової частини до іншої

Батька двох малолітніх дітей, мати яких померла, у травні мобілізували до Збройних Сил України. Чоловік мав законні підстави для звільнення за сімейними обставинами, однак його рапорт розглядали майже два місяці. Про це у четвер, 20 серпня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, після смерті матері діти віком 4 та 6 років залишилися на вихованні батька. Попри це, у травні чоловіка мобілізували до ЗСУ.

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«Майже два місяці вони жили у бабусі, переживали стрес і чекали на повернення тата», – розповів Лубінець.

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Ще у червні військовослужбовець подав рапорт із проханням звільнити його зі служби за сімейними обставинами. Наявність двох малолітніх дітей, мати яких померла, давала йому відповідні підстави. Втім, розгляд документа затягнувся. За словами омбудсмена, військовослужбовця за цей час переводили з однієї військової частини до іншої.

Служба у справах дітей за місцем проживання родини звернулася до Лубінця, оскільки не могла встановити контакт із військовою частиною. Після цього омбудсмен відкрив провадження та кілька разів звертався до Генерального штабу ЗСУ. У результаті через два місяці чоловіка звільнили з військової служби, після чого він повернувся до своїх дітей.

Лубінець наголосив, що подібні ситуації свідчать про проблеми в роботі державної системи, яка має забезпечувати реалізацію права військовозобов'язаних на відстрочку та звільнення за сімейними обставинами без втручання омбудсмена.

Нагадаємо, 17 серпня на Волині працівники ТЦК зупинили автомобіль архімандрита Антонія (Джежели), настоятеля Хрестовоздвиженського храму УПЦ МП у селі Хворостів. Під час перевірки з’ясувалося, що він не має відстрочки чи бронювання та підлягає призову. Священник самостійно прибув до ТЦК, де пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби. Після цього його направили до навчального центру.