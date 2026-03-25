Вермішель швидкого приготування виробництва Erisler

Турецька компанія Erisler, яка є постачальником Всесвітньої продовольчої програми ООН, купує в Росії тонни краденого українського збіжжя з окупованого Маріуполя. Про це йдеться в розслідуванні «Слідства.Інфо», оприлюдненого 24 березня.

Як встановили журналісти, краденим маріупольським зерном торгує російська фірма «Ника», чиї власники паралельно виробляють безпілотники, які використовуються у війні проти України.

Як повідомило джерело в російській митній службі, у 2023 році «Ника» експортувала до Туреччини та Єгипту 15,5 тис. тонн пшениці на суму 3,7 млн доларів. Уже наступного року обсяги зросли майже вчетверо — до 59,5 тис. тонн вартістю 12,9 млн доларів.

У деклараціях про відповідність продукції за період із липня 2022 по початок 2026 року вказано, що виробничі майданчики компанії «Ника» розташовані в окупованому Маріуполі.

Журналісти з’ясували, що у квітні 2024 року підсанкційне російське судно Alfa M відправило майже 7,9 тис. тонн пшениці в російський порт Темрюк у Краснодарському краї. Звідти, за митними даними РФ, товар відправився в Туреччину. За інформацією з морського маніфесту на вантаж, російська «Ника» відправила цю партію зерна від імені Global Commodities and Logistics Limited турецькій компанії Erisler Gida Sanayi Ve Ticaret A.S.

Російське вантажне судно Alfa M (Фото ГУР)

Турецька компанія Erisler спеціалізується переважно на виробництві борошна, а з 2013 року також випускає вермішель швидкого приготування, яка продається і в Україні. Водночас невідомо, чи потрапляє до цієї продукції борошно, виготовлене з зерна з окупованих територій.

Журналісти не отримали відповіді на запит він Erisler. У Global Commodities повідомили, що компанія «працює в Азово-Чорноморському регіоні у суворій відповідності до міжнародно визнаних торгівельних стандартів» та заперечує, що купує збіжжя з Маріуполя, і «залишає за собою всі права на звернення до суду без подальшого повідомлення».

Раніше агентство Reuters повідомляло, що з 2022 року до серпня 2025 року Росія могла вивезти з України близько 15 млн тонн зерна. За даними заступника голови Служби зовнішньої розвідки України, лише у 2025 році цей обсяг перевищив 2 млн тонн.