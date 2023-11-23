Для ухвалення відповідного рішення Львівській обласній ТВК забракло голосів

Львівська обласна територіальна виборча комісія з двох спроб не проголосувала за визнання обраними депутатами облради трьох наступних за списками депутатів від «Європейської Солідарності» та «Голосу». Про це 23 листопада повідомив керівник проектів громадянської мережі «Опора» Тарас Радь.

Засідання Львівської обласної ТВК відбулось у четвер, 23 листопада. На ньому розглядали ті ж питання, що й на засіданні 21 листопада, яке не змогли провести через відсутність кворуму. На ньому розглядали питання про визнання депутатами Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» – Олега Іваша та Мирослава Карпінського, а також кандидата від «Голосу» Миколу Фрея.

Цього разу кворум ТВК зібрався – на засіданні були присутні 13 із 18 членів комісії. Однак і цього разу голосування за всіх трьох кандидатів провалили:

за Мирослава Карпінського проголосували 8 членів комісії, утримались – 5. Для ухвалення рішення було необхідно мінімум 10 голосів «за»;

за Олега Іваша проголосували 8 членів комісії, утримались – 5. Для ухвалення рішення було необхідно мінімум 10 голосів «за»;

за Миколу Фрея проголосували 8 членів комісії, утримались – 5. Для ухвалення рішення було необхідно мінімум 10 голосів «за».

При цьому, члени ТВК не пояснили причини саботажу голосування за нових депутатів Львівської обласної ради. При цьому, 22 листопада Львівський окружний адміністративний суд за позовом Олега Іваша визнав бездіяльність Львівської обласної ТВК та зобов’язав визнати його обраним депутатом обласної ради, однак цю постанову ТВК не врахувала.

Після першого голосування комісія спробувала провести ще одне засідання, втім після перерви кворум не зібрався – до зали голосування не повернулись четверо членів комісії, тому засідання закрили.

Додамо, що за рішенням Центральної виборчої комісії від 15 листопада Львівська обласна ТВК має розглянути питання про визнання трьох нових депутатів облради до 29 листопада. У Львівській облраді Олег Іваш має замінити померлого Володимира Квурта, Микола Фрей – позбавленого мандата і засудженого Михайла Дзюдзя, а Мирослав Карпінський – замість Іванни Герус, яка написала заяву про складання депутатського мандата в лютому 2023.

Зазначимо, процес заміщення «підвішаних» депутатських мандатів Львівської обласної ради тягнеться з липня 2022 року і через бездіяльність виборчої комісії він затягується.