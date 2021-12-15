ТзОВ «Снєжка-Україна» відзначено у конкурсі «Обличчя міста – 2021»

14 грудня у місті Львові відбулося нагородження переможців щорічного конкурсу-промоції львівського підприємництва «Обличчя міста – 2021». У номінації «Львів промисловий» перемогу здобуло підприємство «Снєжка-Україна», знаний в Україні виробник водоемульсійних фарб і шпаклівок.

У конкурсі взяло участь 34 компанії, з-поміж яких 14 увійшли до фіналу і були нагороджені. У процесі підбиття підсумків журі враховувало не лише фінансові показники підприємств, але і їхню участь у соціальних програмах, стратегічні плани розвитку і думку суспільства.

«Традиційно кожна бізнес-структура наприкінці року підбиває підсумки роботи, і варто наголосити, що результати діяльності для ТзОВ «Снєжка-Україна» 2021 року є позитивними, тому отримання нагороди в номінації «Львів промисловий» є для нас особливою подією, оскільки увінчує професіоналізм, досвід, талант, відповідальність і вкладені зусилля наших працівників в успіх нашої компанії», – коментує генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» Марек Павлусь.

Підприємство «Снєжка-Україна» працює на українському ринку ЛФМ понад 22 роки. Зазначимо, що компанія в Україні здобула популярність серед споживачів водоемульсійних фарб і шпаклівок, а впродовж трьох років поспіль отримує високий статус «Сумлінного платника податків», а також важливе місце в діяльності підприємства займає напрям соціальної відповідальності. Номінація «Львів промисловий» для компанії є ваговитим заходом, адже підприємство входить до категорії великих підприємств України.

«ТзОВ «Снєжка-Україна» приємно здобути ще одну нагороду наприкінці 2021 року. Адже відзнака, яку ми отримали на місцевому рівні, для нас має важливу цінність, оскільки наше виробництво економічно тісно пов’язане з Львівщиною і повсякчас підтримує її різні соціальні ініціативи», – підкреслює керівник підприємства пан Марек.