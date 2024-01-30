Наслідки обстрілу Берислава

Російські окупанти у вівторок, 30 січня, атакували місто Берислав, розташоване на правобережжі Херсонщини. Внаслідок атаки дроном загинула людина, повідомили у прес-службі Херсонської обласної прокуратури.

30 січня росіяни атакували два населених пункти у Херсонській області – обидва у Бериславському районі, йдеться у повідомленні Херсонської ОВА. Пізніше у прокуратурі підтвердили обстріл самого Берислава, розташованого навпроти лівобережних Каховки та Нової Каховки.

«За даними слідства, 30 січня 2024 року близько 13:00 у місті Берислав російські військові вкотре скинули з безпілотника вибухівку. Травми, несумісні з життям отримав місцевий мешканець, який перебував на вулиці», – повідомили у прес-службі Херсонської обласної прокуратури.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, 14 січня окупанти атакували дронами пожежну станцію у херсонському Станіславі. Внаслідок обстрілу постраждало четверо працівників пожежної служби.