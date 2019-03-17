У Бориславі рятувальники загасили пожежу в мікроавтобусі

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 10:161040

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У суботу, 16 березня, пожежники ліквідували загоряння у мікроавтобусі у місті Борислав на Львівщині. Про це 17 березня повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про пожежу на лінію «101» надійшло о 15:21. На вул. Дрогобицькій горів мікроавтобус Renault Trafic.

До місця виклику виїхали рятувальники шостої державної пожежно-рятувальної частини Борислава. О 15:28 вони локалізували пожежу та о 15:30 ліквідували. Вогнем знищено фару та пошкоджено моторний відсік автомобіля.

До ліквідації пожежі залучили чотирьох пожежників та одну одиницю спецтехніки.

Обставини події встановлюються. Ніхто з людей не постраждав.

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